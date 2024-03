Uno stalker per il sindaco. Si avvicina dopo l’ammonimento. Fermato l’attivista palestinese

FIRENZE

Una bufera social si è abbattuta nelle ultime ore sul sindaco Dario Nardella, tanto che lo stesso ha dovuto replicare con un proprio intervento. La miccia di questa tempesta virtuale l’ha accesa il variegato movimento - che va dagli antagonisti fino ai pro Palestina - che sostiene le iniziative di Karem Rohana, l’attivista, logopedista di professione, nato ad Haifa, in Israele, 35 anni fa da padre palestinese e madre italiana. In passato, in seguito ad attacchi sui social e pure a qualche avvicinamento in occasioni pubbliche, Rohana era stato denunciato dal sindaco Dario Nardella. E da questa denuncia è scaturito un ammonimento da parte del questore. Si tratta a tutti gli effetti di un ammonimento della pubblica autorità che diffida il soggetto ad avvicinare il suo “bersaglio“. Ma nella giornata di martedì, Rohana era a Palazzo Vecchio, in compagnia di un’altra persona. Ha incrociato il sindaco e gli è andato incontro. Per salutarlo, secondo i follower di Rohana. Toni poco festosi invece secondo quanto viene ricostruito dall’entourage del sindaco. Nardella avrebbe comunque tirato dritto, ma l’episodio non è sfuggito agli agenti del corpo della polizia municipale, che hanno il proprio ufficio proprio lì.

Rohana è stato quindi identificato, è spuntato il precedente ammonimento e per questo la sua posizione è ora al vaglio della procura. La polizia municipale non fornisce ulteriori informazioni perché si apprende, così ha disposto il procuratore capo Filippo Spiezia per casi come questo. Però nel frattempo certi profili social si sono scatenati nei confronti del sindaco per la presunta “repressione“ nei confronti dell’attivista palestinese. Uno dei post più influenti, quello di Carlotta Vagnoli, autrice fiorentina: "Lo stalking e gli atti persecutori si configurano in casi ben precisi in cui vi sarebbero a rischio la libertà, la sicurezza e la vita del denunciante, cosa che qui è senza ogni dubbio assente"

Quindi, nella serata di giovedì, mentre molti dei suoi cittadini erano impegnati a vedere la Fiorentina contro il Maccabi, ha pubblicato un post un po’ criptico, almeno per chi non sapeva degli attacchi di cui era diventato improvvisamente bersaglio il primo cittadino. "Nelle mie giornate incontro e saluto centinaia di cittadini e cittadine - ha scritto Nardella -. Mi ferisce e mi meraviglia che qualcuno abbia potuto credere che il solo salutarmi possa aver portato ad azioni di polizia o addirittura giudiziarie, per altro fuori dal potere e dalle competenze di un sindaco. Aggiungo poi di non aver denunciato nessuno e tantomeno aver inviato le forze dell’ordine a casa di qualcuno, anche questo fuori dalle mie competenze. La legge prevede, per chi ha già un ammonimento dalla questura, il divieto di avvicinarsi alla vittima di comportamenti persecutori. Se questo viene fatto, in più non con un semplice saluto ma con frasi offensive, la legge viene infranta. E chi infrange la legge - conclude - risponde alla giustizia. Non a me".

ste.bro.