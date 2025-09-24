Uno spazio per il Viper. Il locale trova ospitalità nel padiglione della fiera

Sostenere il Viper Theatre, rimasto senza una sede dopo il rogo delle scorse settimane. E’ la risposta di Scandicci che si conferma sempre di più città della cultura. La sindaca Sereni ha risposto all’appello dei gestori e darà il suo contributo per salvare la stagione musicale del locale dopo l’incendio che ha distrutto lo storico club di via Pistoiese. Verrà messo a disposizione uno dei padiglioni della fiera allestiti nell’area ex Cnr. "Ringrazio il Comune di Scandicci e la società che gestisce la Fiera – afferma Marco Caciagli, direttore del Viper Theatre – che si sono adoperati per tamponare questa situazione emergenziale unica nel suo genere che ci siamo trovati a vivere. A Scandicci spostiamo una seconda parte del calendario di ottobre, in modo da poter rispettare gli impegni con tutti, gli artisti, le agenzie e il pubblico che ha acquistato i biglietti".

Gli spazi sono stati ottenuti grazie alla novità introdotta quest’anno nel bando per la concessione degli spazi della Fiera, che prevede la possibilità di organizzare spettacoli al di fuori del periodo della manifestazione. Grazie a un lavoro congiunto, l’amministrazione comunale e la società concessionaria degli spazi della Fiera sono riuscite ad agire concretamente per mantenere viva la vita culturale metropolitana in un momento di difficoltà per il Viper. Il piano prevede l’organizzazione di due serate. Appuntamento il 25 ottobre con i Ministri, e il 31 ottobre, quando sarà la volta del rapper Anastasio. Inizio degli spettacoli alle ore 21,30. "Fin da subito ci siamo chiesti come potevamo contribuire anche noi a salvare il Viper, una delle attività culturali fiorentine che hanno una ricaduta positiva su tutta l’area metropolitana – ha detto la sindaca Sereni – così abbiamo pensato al nuovo bando per la Fiera, tutelando un pezzo del programma del Viper e dando una risposta metropolitana a un problema che sappiamo necessita di tempo".