Uno show benefico per il popolo campigiano: "Creare qualcosa di bello"

La compagnia amatoriale più longeva di Scandicci. Da 26 anni gli ’Incoscienti’ portano avanti una tradizione tutta cittadina, fatta di impegno e volontariato. Stavolta non faranno eccezione: in scena il connubio tra teatro e solidarietà. Venerdì e sabato prossimi ore 20.45, al teatro Aurora con "Accendiamo la lampada" regia di Gianni Borgi. Il ricavato sarà devoluto alla popolazione alluvionata di Campi, alla Misericordia e alla Caritas campigiane. Attori, tecnici e regista sono "Incoscienti" dal 1997. Da quando un gruppo di giovani della parrocchia di Santa Maria, capitanati da don Filippo misero in scena "Aggiungi un posto a tavola". "Ci piaceva cantare – raccontano i protagonisti – ballare, recitare lo facevamo per stare insieme, divertirci e creare qualcosa di bello. Scegliemmo una delle commedie musicali più conosciute. Avevamo 20 anni e non avevamo mai fatto niente del genere! Una volta una persona disse a don Filippo ‘Ma voi siete proprio incoscienti a partire da Aggiungi un posto a tavola!’. Ovvio che decidemmo di chiamarci così". Anni di spettacoli e più di 500 persone che almeno una volta sono state Incoscienti. Una raccolta per beneficenza arrivata a quasi 100mila euro. Un’attività contagiosa andata avanti nel tempo che coinvolge anche i giovani.