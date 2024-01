Uno show a sostegno della Caritas. Raccolti oltre duemila euro con ’Bruna, per carità’ di Riccio

Al Teatro di Fiesole per sostenere le mense della Caritas: "Bruna, per carità", lo spettacolo di Alessandro Riccio e Alberto Becucci è riuscito a raccogliere 2.170 euro in favore della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Lo spettacolo, ha al centro l’organizzazione di una serata di solidarietà per la Caritas. "Ringrazio tutto il pubblico, a chi si è adoperato per mettere in scena lo spettacolo, soprattutto gli attori che hanno messo a servizio del pubblico la loro arte". ", dice il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze Vincenzo Lucchetti.