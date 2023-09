Università toscane, in 25mila chiedono borsa studio e alloggio

Firenze, 8 settembre 2023 - Sono state complessivamente 24.817 le domande presentate all'Azienda regionale della Toscana per il Diritto allo studio universitario relative a borsa di studio e posto alloggio per l'anno accademico 2023/2024, 1.404 in più rispetto all'anno scorso. Nel dettaglio, si legge in una nota, le richieste sono state 10.058 presso la sede Dsu di Firenze, 10.301 in quella di Pisa e 4.458 in quella di Siena; 12.813 universitari hanno fatto domanda, contestualmente alla borsa, di un posto alloggio, e sono 5.495 le domande che provengono da stranieri. Il 2 ottobre verrà pubblicata la graduatoria provvisoria con i nominativi degli studenti idonei a beneficiare delle opportunità offerte dall'Azienda quali il contributo monetario, l'accesso gratuito alle mense universitarie, l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del Dsu Toscana. Agli assegnatari di posto alloggio in attesa della convocazione in una delle residenze universitarie, e che avranno trovato sistemazione nel mercato privato, verrà erogato su richiesta un contributo affitto.