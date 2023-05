Università Firenze, elezioni studentesche: vince la sinistra

Firenze, 4 maggio 2023 - Vince ancora una volta la Sinistra alle elezioni universitaria studentesche. L’Ateneo di Firenze ha diramato i risultati ufficiosi per gli organi centrali.

Ebbene, al senato accademico 2 seggi vanno a Csx, mentre uno ad Udu Firenze-Sinistra universitaria. Un seggio a Studenti di Sinistra e uno anche per Obiettivo Studenti. Affluenza? Piuttosto bassa: al 17,93%. Al Consiglio d’amministrazione? Un seggio per SdS ed uno per Csx. Stesso copione per quanto riguarda il nucleo di valutazione.

Le elezioni si sono svolte nella giornata di oggi e in quella di ieri. I ragazzi hanno votato elettronicamente, tramite la piattaforma Eligo.