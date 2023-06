Università di Firenze, immatricolazioni al via dal 13 luglio

Firenze, 20 giugno 2023 – Il 13 luglio si apriranno le immatricolazioni per l'anno accademico 2023-2024 dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero. Date e modalità diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato, che richiedono una prova di ammissione. Le iscrizioni agli anni successivi al primo partiranno l'8 settembre. Per quanto riguarda l'offerta formativa sono 61 i corsi di laurea triennali, 9 quelli a ciclo unico e 75 i corsi di laurea magistrale dell’Università di Firenze per il prossimo anno accademico.

Nell’offerta formativa - approvata oggi dal Senato accademico - si segnalano 5 novità, di cui due corsi di laurea triennale e tre corsi di laurea magistrale. Tutti mirano ad approfondire in un’ottica trasversale la formazione necessaria ad affrontare alcune tra le maggiori sfide a cui sta andando incontro la nostra società, in termini di sviluppo sostenibile, innovazione e gestione sicura dei Big Data.

Nic.Gra.