Unioni civili e dignità L’impegno del Consiglio

Adeguare il diritto ai nuovi assetti sociali che si sono formati, per una genitorialità senza discriminazioni e per unioni civili che abbiano la stessa dignità legislativa dei matrimoni. Punta al superamento delle difficoltà vissute, da coppie formate da persone dello stesso sesso, un ordine del giorno presentato dal gruppo di maggioranza Ecolò e approvato nell’ultima seduta del consiglio comunale: "Ancora oggi – dice il capogruppo di Ecolò, Stefano Martella – assistiamo a situazioni in cui bambini, già presenti in nuclei affettivi formati, non possono essere iscritti all’anagrafe oppure casi in cui all’anagrafe non possono essere iscritti tutte e due i genitori perché dello stesso sesso. Sicuramente ciò non è in linea con l’Europa di cui facciamo parte. Cosa importa se una coppia di individui, sia formata da persone dello stesso sesso o di sesso differente. Pare ovvio che a livello legislativo qualcosa debba essere colmato".