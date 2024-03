Unione Comuni, scontro sulla sanità: "Lavori non fatti e servizi inattivi"

A futura memoria. Consigli comunali e consiglio dell’Unione dei Comuni stanno per decadere, e così il gruppo "Mugello in Comune", che rappresenta l’opposizione di sinistra a livello zonale ha deciso di presentare un’interrogazione "complessiva", per chiedere conto delle varie questioni sanitarie aperte in Mugello. Numerosi i capitoli affrontati, da quelli più settoriali a quelli di maggiore rilevanza: così i consiglieri Bertini, Romagnoli, Berni, Salsetta e Corti chiedono conto dell’attivazione della reperibilità in endoscopia e delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza farmacologiche nel consultorio di Borgo San Lorenzo, così come dei lavori di ampliamento del poliambulatorio al polivalente di Borgo San Lorenzo, e sull’adeguamento sismico dell’ospedale: "non abbiamo per il momento avuto alcuna certezza di avvio dei lavori". Si ricorda anche l’impegno a riportare tra le attività interne dell’ospedale quella dei prelievi del sangue, ora esternalizzata: "vorremmo capire – scrivono -, oltre alle promesse, quando questa internalizzazione verrà calendarizzata". E non manca il riferimento alla paventata riduzione delle ambulanze con medico a bordo, servizio a rischio a Barberino. Infine si lamenta la scarsità di offerta per alcuni servizi, da quelli geriatrici al consultorio giovani, dalle neuropsichiatria infantile all’oculistica e all’audiologia, sottolineando che è necessario adeguarli ai bisogni dei cittadini. E i consiglieri di "Mugello in Comune", pur a fine mandato, promettono di non abbassare la guardia. "Nessuno ha abbassato la guardia -replica il presidente della Società della Salute Mugello Paolo Omoboni -. Stanno andando avanti i progetti finanziati con il Pnrr, e di estrema importanza è il recente avvio del progetto per la nuova casa di comunità – distretto sanitario a Palazzuolo. Ancora, a breve inizieranno i lavori per l’ampliamento del poliambulatorio di Borgo San Lorenzo in via Gobetti, e sono prossimi all’avvio anche gli interventi sull’ospedale del Mugello, uno dei più grossi investimenti sulla sanità mugellana da molti anni a questa parte, con oltre 30 milioni di euro."

"Non credo – insiste Omoboni – che si possa dire che le istituzioni locali hanno abbassato la guardia: stiamo sul pezzo e nonostante le difficoltà riusciamo ad ottenere risultati. Quanto alla salvaguardia del sistema di emergenza 118 e alla riorganizzazione della guardia medica, abbiamo preso una posizione, in difesa del nostro territorio. Abbiamo organizzato, con l’Agorà della Salute – i primi due incontri si sono tenuti a Marradi e a Barberino, il conclusivo è in programma a Borgo San Lorenzo – dei momenti di reale confronto con i cittadini, mai tenuti prima".

Paolo Guidotti