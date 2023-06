Unione comuni Ok al piano strutturale La parola ora passa ai cittadini

di Leonardo Bartoletti

La giunta esecutiva dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha ratificato l’avvenuta adozione del piano strutturale intercomunale dei Comuni di Pontassieve, Londa, Pelago, Rufina e San Godenzo, lo strumento urbanistico attraverso il quale si fissano gli obiettivi per lo sviluppo del territorio e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio-lungo periodo. Con l’adozione del piano e la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione si apre la fase di consultazione ed osservazione. Una finestra temporale di due mesi (scadenza il 13 agosto) entro la quale i cittadini possono presentare osservazioni, chiedere precisazioni, integrazioni, modifiche o correzioni dello strumento urbanistico. Entro 45 giorni (scadenza 29 luglio) chiunque può prendere visione degli atti adottati e presentare osservazioni e pareri al rapporto ambientale relativo alla Valutazione ambientale strategica del piano. Allo scadere del termine, le osservazioni saranno prese in esame per le controdeduzioni. La scelta di realizzare questo strumento strategico in maniera congiunta da parte dei cinque Comuni rappresenta la volontà di pianificare tematiche sostanziali per il territorio come sviluppo sostenibile, mobilità, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, agricoltura, sistema manifatturiero, turismo, ricettività e qualità degli insediamenti.

Il piano può essere consultato sul sitohttps:www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.itpsi-adozione o sui siti dei singoli Comuni. L’eventuale osservazione deve essere redatta utilizzando il fac-simile reperibile sui siti. Può essere poi presentata via mail certificata (con oggetto Osservazioni al piano strutturale intercomunale) all’indirizzo [email protected] o a mano all’ufficio protocollo dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve.