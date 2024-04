Un’intera scuola ci mette la faccia, e tu?

"Ci metto la faccia" è un progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi della Scuola secondaria di I grado e più in generale tutti i cittadini, per informarli sulle aziende in cui si producono delle deliziose marmellate di arance e limoni, le quali vengono coltivate in alcuni territori siciliani sottratti alla mafia. A noi ragazzi è stato richiesto di progettare e realizzare i copri tappi delle marmellate, come si può vedere dalla foto. Abbiamo deciso, insieme all’insegnante, di creare dei volti adornati da lunghe ciocche di capelli che si intrecciano a motivi zentangle e fette di arancia. In questo modo ogni copritappo di marmellata ha il proprio disegno: tanti volti con espressioni facciali e tratti del viso singolari. Ma perché proprio la faccia? Beh, la faccia è una cosa che ci differenzia tutti e ci rende unici, oltretutto "ci metto la faccia" letteralmente significa considerare ciò che stiamo facendo un valore forte, qualcosa per cui valga la pena mettersi in gioco. I proventi del progetto, nato dalla collaborazione tra le aziende del Distretto Biologico, il Comune di Fiesole e la nostra scuola, andranno in beneficenza alla Cooperativa sociale il Sicomoro e in particolare alla Casa Il Colibrì, una struttura di accoglienza dedicata a donne, madri o gestanti, in difficoltà e bisognose di tutela e di appoggio. La Casa si trova a San Jacopo al Girone, nel Comune di Fiesole. Le marmellate, infatti, sono state vendute al Mercato della terra il 24 marzo, nella piazza del Mercato a Fiesole, per permettere a tutti i cittadini di offrire il loro contributo alla legalità.