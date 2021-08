Firenze, 6 agosto 2021 - E’ come sempre un’estate di studio per i neo-diplomati che prima di immatricolarsi all’Università dovranno affrontare i test. La prova più temuta, da sempre, è quella per entrare a Medicina e Chirurgia. Sono 365 i posti in palio (33 invece per Odontoiatria). Il 3 settembre è la data fissata a livello nazionale per partecipare al test, che consiste nella soluzione di 60 quesiti con 5 diverse opzioni di risposta.

Da ricordare che per i prossimi test di ammissione sarà obbligatorio il green pass: è una delle nuove regole introdotte dal governo italiano per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Nel decreto infatti i concorsi pubblici rientrano tra le situazioni che prevedono il certificato verde obbligatorio: i test di ammissione alle università statali sono, per l’appunto, concorsi pubblici.

Diamo adesso uno sguardo alle scadenze per iscriversi alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. Ecco le prossime scadenze (i bandi si trovano su ammissioni.unifi.it). La domanda per la selezione relativa ai corsi di laurea triennali nelle Professioni sanitarie scade il 7 agosto. È invece l’8 agosto la scadenza prevista dal bando per iscriversi alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura e al corso di laurea in Scienze dell’architettura.

Per accedere alla selezione per l’ammissione al corso di laurea triennale in Disegno industriale, la domanda va fatta entro il 9 agosto. Sempre entro il 9 agosto si può far domanda per partecipare alla prova di ammissione per il corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione.

Bandito anche il concorso per l’ammissione al corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche. La scadenza è il 10 agosto. Stessa data per presentarsi alla selezione per due lauree magistrali: Psicologia del ciclo di vita e dei contesti e Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia.

Entro il 13 agosto occorre fare domanda per la prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e per la laurea triennale professionalizzante in Tecnologie e Trasformazioni Avanzate Settore Legno Arredo Edilizia. Per il corso di laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, la scadenza è il 14 agosto.

Sono scaduti i termini per iscriversi alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche, in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria. Già scaduti anche i bandi relativi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza italiana e tedesca e in Giurisprudenza italiana e francese.

Ma come si svolgerà la didattica nel primo semestre 2021-22? Le indicazioni in vista del nuovo anno sono state varate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. Le lezioni di tutti gli insegnamenti di tutti corsi di studio dell’Ateneo si terranno in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in materia di distanziamento e di tracciamento. Sarà utilizzato il sistema di prenotazione del posto in aula già impiegato nei semestri dello scorso anno accademico: permetterà anche di gestire eventuali turni in aula se il numero di posti disponibili, che è ridotto per la necessità del distanziamento, non sarà sufficiente.

Per consentire la partecipazione di tutti gli studenti alle lezioni sarà mantenuta la modalità del sistema misto presenza-distanza e quindi tutte le lezioni saranno trasmesse anche in streaming attraverso la piattaforma Cisco Webex.

A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche in presenza saranno disponibili le videoregistrazioni delle lezioni che saranno messe a disposizione sulla piattaforma Moodle per almeno una settimana.