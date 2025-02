Unicoop Tirreno festeggia 80 anni con grandi progetti

Unicoop Tirreno raggiunge lo straordinario traguardo degli 80 anni di storia e di attività. Fondata a Piombino il 26 febbraio 1945, in una città ridotta in macerie dalla Seconda guerra mondiale, la Cooperativa ha lavorato per offrire prodotti di qualità a prezzi equi, promuovere il consumo responsabile e supportare le comunità locali.

Negli anni Unicoop Tirreno ha evoluto il suo impegno, diventando realtà di riferimento nel panorama della grande distribuzione italiana. Nel 2004 Coop Toscana Lazio decise di fondersi con Coop Tevere dando vita a Unicoop Tirreno, su tutta la fascia tirrenica toscana e laziale. Nel 2005 l’espansione continuò, attraverso la fusione con Coop Unione Ribolla.

Oggi Unicoop Tirreno, con 100 punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria, 3300 dipendenti e circa 500 mila soci, rappresenta una delle più grandi cooperative di consumo in Italia. Da ultimo, nel 2025, Unicoop Tirreno ha lanciato un percorso di aggregazione con Coop Centro Italia, che a giugno porterà alla nascita di una nuova grande cooperativa di consumo nell’Italia centrale: si chiamerà Unicoop Etruria.