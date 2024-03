Unicoop rilancia la petizione per abbassare l’Iva sugli assorbenti

Unicoop Firenze rilancia la petizione ‘Il ciclo è ancora un lusso!’, per chiedere al Governo il definitivo abbassamento dell’Iva sui prodotti mestruali al 5%, come gli altri beni di prima necessità. Ieri hanno aderito all’iniziativa anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Dario Nardella, sindaco di Firenze, che presso la sala soci del Coop.fi di Gavinana hanno firmato la petizione, invitando i cittadini ad aderire. In base al monitoraggio condotto da Wash United a livello globale, l’attuale regime fiscale porta l’Italia ad essere uno dei 21 Paesi a prevedere un’Iva differenziata per gli assorbenti, mentre in 27 Paesi l’acquisto di assorbenti è esente da Iva.