Altroconsumo: “Unicoop Firenze la più conveniente”

Firenze, 1 settembre 2023 – Unicoop Firenze? E’ l'insegna più conveniente nelle sei città toscane. Lo dice Altroconsumo, l'associazione indipendente dei consumatori che periodicamente mette a confronto i punti vendita della grande distribuzione italiana.

L'indagine, che si è svolta tra il 7 marzo e il primo aprile 2023, ha toccato ben 67 città fra le quali Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, dove Unicoop Firenze conquista il primo posto nella classifica dei supermercati più competitivi e convenienti. Per ciascuna città, l'indagine ha rilevato poi il “Risparmio massimo in città”, cioè quanto si può risparmiare all'anno scegliendo il punto vendita più conveniente e in testa alla classifica: facendo spesa nei Coop.fi, il risparmio va dai 450 agli oltre 600 euro sulla spesa di un anno.

L'indagine ha calcolato anche un indice di convenienza 100 che misura il posizionamento di prezzo di insegne e punti vendita a livello nazionale e locale: i punti vendita Coop.fi delle sei città inserite nell'indagine hanno ottenuto indici fra 105 e 109, con il massimo della convenienza rilevata con Arezzo e Firenze che, con 105, registrano il migliore indice di convenienza.