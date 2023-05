Unicoop Firenze, ai lavoratori arriva il premio di risultato di 750 euro La soddisfazione dei sindacati

Ancora un risultato positivo, che migliora quello del 2021. Il contratto integrativo rinnovato da qualche mese da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil si conferma ancora una volta un accordo positivo e porta anche quest’anno salario aggiuntivo ai lavoratori, ribadendo che la contrattazione paga. Con la prossima busta paga, infatti, ai lavoratoren Unicoop verrà erogato ai lavoratori un premio variabile di risultato pari al 25 per cento dell’utile commerciale realizzato da Unicoop Firenze, che ammonterà complessivamente a circa 5.1 milioni di euro, che verranno ridistribuiti ai circa 8mila dipendenti (in media ponderata, ci sarà l’erogazione di un premio medio di 785 euro a testa. Dai sindacati, si evidenzia positivamente anche la diminuzione della forbice tra i negozi più performanti e quelli che non riescono a raggiungere gli obbiettivi prefissati dal contratto integrativo.