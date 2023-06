"Unici", passato e futuro La mostra di 41 artisti

"Un confronto ragionato tra i grandi lasciti artistici del passato e le più attuali tendenze espressive". E’ questo il senso della collettiva con 41 artisti che verrà inaugurata domani a Palazzo Ximenes Panciatichi dalle 10.30 alle 18.00, nell’ambito del progetto “Unici”, ideato e curato da Leonarda Zappulla, per approfondire gli studi sulle personalità, le origini e le vite di artisti contemporanei. L’esposizione è anche l’occasione per presentare dell’Annuario Artisti ’23, edito da Sandro Serradifalco e distribuito da Mondadori, alla quinta edizione. All’interno i dossier critici curati da Zappulla, relativi al progetto Unici dedicato ai 41 artisti, e ad oltre 500 opere di artisti contemporanei commentate, tra gli altri, da Vittorio Sgarbi in una speciale sezione dal titolo “Porto Franco”.

"L’individualità artistica, in maniera conscia o inconscia, rende singolare una creazione", afferma Zappulla.

"Se il passato ha detto e fatto tanto – commenta Sgarbi –, il presente può sorprenderci altrettantose non addirittura di più".

Gli artisti del progetto “Unici“ sono: Michele Affatato, Elisa Aiassa, Marco Alloisio, Monte, Elisabetta Amoruso,Elisa Bennici , This_is_eb, Bug_gabrielepandiani, Doro Catalani, Marta Catellani Martart, Rosanna Cecchet, Augusta Cesana, Paolo Ciaffi, Giampiero Cittati Agàveo, Alina Ciuciu, Stefania Comaschi Momyart, Aristide Gattavecchia, Augusto Gennari, Giuliano Gentile, Vincenzo Jiannò Giannone, Michela Ianese, Maurizio Iazeolla, Lucia Leporatti, Francesa Loliva, Francesca Lovera, Mauro Nante, Giuseppe Oliva, Saverio Maria Pantaleo, Oliviero Passera, Fabio Passeri, Mauro Pavan, Gabriele Petrucci, Fabrizio Pinzi, Gennaro Posa, Eleonora Pulcini, Mario Raniolo, Luca Ripamonti, Paola Salomè, Spina.Police, EvaTeneva-Zaikoff, Salvatore Antonio Vacca, Armando Velardo, Mario Zammit-Lewis .

Olga Mugnaini