Under 13 in campo per Nicco. Obiettivo: lottare contro i tumori

Ormai è passato qualche anno da quando Niccolò Parigi se n’è andato giovanissimo. Classe 2000, è stato ucciso nel 2017 da un tumore, scoperto dopo essersi infortunato in un normale scontro sul campo mentre faceva ciò che amava: giocare a pallone con i suoi amici. Attaccante della Sales, studente del Peano, nel suo ricordo è nata un’associazione, chiamata "Nicco Paro" che in nome dell’amicizia, della solidarietà e della gioia organizza eventi benefici per sostenere altri enti e associazioni che lavorano per migliorare la vita dei malati oncologici e delle loro famiglie. Nelle festività pasquali, l’iniziativa benefica viene accolta sul campo sportivo "I Ponti" di Bagno a Ripoli: sarà un torneo da 8 squadre della categoria "Under 13", professionistiche e non. I partecipanti saranno divisi in 4 gironi che si sfideranno sul campo di via Roma col patrocinio del Comune. Nella rosa dei team impegnati nel torneo Nicco Paro ci sono anche la Fiorentina Under 13, il Bagno a Ripoli, Partizan Belgrado, Genoa, Torino, Dinamo Zagabria e ovviamente la Sales, la squadra di Niccolò. Le partite si svolgeranno tra sabato 30 a lunedì 1° aprile quando alle 18 sarà proclamato il vincitore. I fondi raccolti saranno devoluti alle associazioni che operano in attività di ricerca oncologica, assistenza sanitario e supporto psicologico ai pazienti e alle loro famiglie.

Manuela Plastina