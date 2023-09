Uncinetto, smartphone e centro anziani a Bagno a Ripoli

Ripartono le attività del Centro anziani di Meoste, tra lezioni di uncinetto, tombolate e corsi di pc per trascorrere qualche ora in compagnia. Lo spazio di via Giusiani ha numerose iniziative in calendario: tutti i martedì dalle 14,30 alle 17,30 oltre alle normali attività di socializzazione, si rinnova il corso di computer con una maggiore attenzione all’uso di smartphone.

Dallo Spid alla Cie, dai pagamenti online alla prenotazione di visite mediche e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico: un "facilitatore digitale" di Coop.21 sarà a disposizione per educare e promuovere all’uso delle nuove tecnologie. Il mercoledì pomeriggio al consueto workshop di disegno ed espressione artistica, si aggiunge il corso di uncinetto, crochet, tricotage, knitting. Torna anche la consueta e partecipata tombola del giovedì pomeriggio, con premi per tutti. Informazioni: 055.633130.