"Un’altra morte, lottiamo per la sicurezza"

Aveva 55 anni Marco Meiattini l’operaio morto martedì pomeriggio mentre lavorava nel Castello di Monsanto. Era alla guida di un muletto con il quale è finito nel vano del montacarichi. Un volo terribile di 5-6 metri che ha portato alla morte Meiattini nato a Sinalunga e residente a Staggia. Una morte che per la Cgil dimostra "quanto sia necessario aumentare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. Chiediamo che sia fatta chiarezza sulla dinamica e alla famiglia e ai compagni di lavoro esprimiamo la nostra sentita vicinanza. Bisogna fare di più nella battaglia per la sicurezza sul lavoro". Per il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli si tratta di "un momento di grande dolore. Siamo vicini alla famiglia e all’azienda. È oggi il tempo del dolore e del cordoglio della vicinanza ma anche il tempo di lavorare più fortemente insieme a sindacati imprese e associazioni e lavoratori e lavoratrici per sconfiggere questa tragedia, oggi non è accettabile e mai sarà accettabile morire per lavoro". Per la Cgil, conclude, occorre "aumentare il personale preposto ai controlli, perché morti e incidenti sul lavoro sono insopportabili e inaccettabili. È una emergenza nazionale che colpisce nella maniera più drammatica i lavoratori e le loro famiglie, urgono investimenti seri da parte della politica e delle istituzioni". Andrea Settefonti