Un’altra infermiera aggredita durante un intervento in ambulanza Cisl: "Asl e Regione devono tutelarci"

Un’altra aggressione a un sanitario al lavoro, che si è ritrovato inerme di fronte alle percosse di un paziente che ha dato in escandescenze. Lo rende noto la Cisl Fp, che riferisce che l’episodio si è verificato il 4 marzo, durante un intervento di ambulanza sui lungarni del centro per la segnalazione di una donna in stato di intossicazione etilica. L’infermiera di bordo è stata aggredita dalla paziente, con graffi e botte, tanto che per placare la donna, i sanitari hanno dovuto sospendere il servizio e chiedere l’aiuto dei carabinieri. "Ancora una volta una collega da sanitario diventa giocoforza paziente, uscendo ferito da un servizio – denuncia Alfredo Mazzarella, segretario Cisl Fp aziendale – Appena due settimane fa l’altra collega presa a calci a Ponte a Niccheri. L’Asl non fa nulla per tutelarci e men che meno la Regione, le brevi e scarne lezioni sui comportamenti da tenere in caso di aggressione si sono dimostrate assolutamente insufficienti. Abbiamo bisogno di tutele, ma i nostri datori di lavoro fanno orecchie da mercante. La sicurezza sul lavoro è anche questa. Tanto più che ne va non solo della nostra sicurezza, ma anche di quella dei pazienti , dal momento che, nelle condizioni di stress continuo e paura in cui ci troviamo ad operare, non abbiamo la serenità e la concentrazione che meritano i nostri assistiti".

Carlo Casini