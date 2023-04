Una vita intera tra i restauri Il libro di Vestri

Oggi alle 17 viene presentato in Consiglio regionale all’Auditorium Giovanni Spadolini il libro di Franco Vestri "Ufficio Belle arti di restauri e altre cose" che racconta 35 anni di lavoro appassionato nel mondo dell’arte, seguendo i lavori di restauro per la Loggia della Signoria, per la Villa Medicea di Careggi, la Basilica di San Lorenzo e le Cappelle Medicee, la Cupola del Brunelleschi.

Dopo il saluto del presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo sono previsti gli interventi del presidente della Regione Eugenio Giani.