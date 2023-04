Una Venere mordi e fuggi

A cominciare da quelli più illustri di Oliviero Toscani (“Tutto ciò che cerca il consenso crea mediocrità, e questo ne è un esempio”), uno che di provocazione se ne intende, e dello stesso sottosegretario Vittorio Sgarbi (“Roba da Ferragni”) che, nonostante sieda tra i banchi del governo, ha bocciato l’operazione-immagine della collega Daniela Santanchè.

Fin qui la solita bagarre politica. Se invece l’obiettivo dell’investimento da 9 milioni è quello di trascinare turisti da tutto il mondo, il celebrato studio torinese potrebbe averci azzeccato. Non difficilissimo però, visto che le previsioni per la stagione estiva 2023 già davano un più 30 per cento, a scapito di una preoccupata Grecia. Tanto più che il mondo intero per la pizza, il Colosseo e piazza San Marco, già ci conosce. Sgarbi ha citato la Ferragni e il pensiero torna all’influencer, quella vera, che fece un post davanti agli Uffizi impennando di colpo le visite. La Ferragni però fa questo di lavoro, che piaccia o no. Non si è mascherata da Primavera per avere un seguito sui social. E ben venga anche l’apertura di Eike Schmidt che per acchiappare i giovani è sbarcato addirittura su Tik Tok. E’ un canale di comunicazione, non lo stravolgimento dell’arte di cui è custode. La Venere che diventa ‘macchietta’ (citazione del sindaco Dario Nardella) per spingere su quel tipo di turismo, sì postmoderno ma anche globalizzante fino a scadere nel baraccone che purtroppo tanto ci somiglia, non è ciò di cui ha bisogno Firenze.

E si badi, la città è la residenza ufficiale della signorina dai capelli rossi ma non è nemmeno contemplata nelle figure della campagna: a richiesta si potrebbe, ma Palazzo Vecchio non ha intenzione di avere cartelloni con l’immagine della Venere seduta davanti a una bistecca fumante. Il pericolo è proprio questo. Mentre si cerca a fatica di restituire alla città la dimensione di un turismo contemporaneo senza offenderne la dignità storico-artistica, e quindi basta con le calamite fosforescenti dei genitali del David, la Gioconda che fuma una canna e gli ombrelli con la Cupola del Brunelleschi, la trovata pubblicitaria potrebbe sortire l’effetto opposto. Sdoganare questo tipo di turisti che occupano un lembo di città mangiando pizze e panini, spesso trasformando l’ingresso degli stessi Uffizi e dell’Accademia in area degradata.

C’è da scommettere che il prossimo gadget all’insegna della volgarità sarà con la Venere. Poi però non ci lamentiamo.