Una tonnellata di calcinacci caricati su un camion Mancava l’autorizzazione: denuncia e sequestro

Due denunce e un camion sequestrato. Sono stati i carabinieri forestali di San Casciano ad effettuare l’operazione. Durante un controllo hanno intercettato sulla strada comunale di Via Grevigiana in direzione San Casciano un autocarro che trasportava rifiuti derivanti da demolizione edile. Rifiuti speciali non pericolosi, classificati inerti per circa una tonnellata. Dagli accertamenti fatti il furgone non aveva la necessaria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e non risultava inserito in alcuna autorizzazione. Quindi per i carabinieri forestali si è trattato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. E hanno sequestrato il veicolo e dei rifiuti e hanno denunciato all’autorità giudiziaria il trasportatore ed il titolare della ditta.

A. Set.