Una toccante solidarietà

In mezzo a tanti disastri globali, ecco aprirsi, nella mia ormai lunga esistenza, uno spiraglio di positività, di ottimismo, di solidarietà. Passeggio nel centro cittadino e decido di concedermi il primo gelato della stagione. Sono sulla soglia della gelateria di San Niccolò quando mi vengono a mancare le energie. La mia congenita bassa pressione mi costringe a stare costantemente allerta. In questo caso è la proprietaria della gelateria a correre in mio soccorso. Mi fa sedere, mi offre una bottiglietta d’acqua e anche un gelato. Vengo informato che qualcuno ha chiamato un’ambulanza che arriva nel giro di nemmeno dieci minuti. Due giovani soccorritori provvedono a misurarmi la pressione. Al loro invito, e al mio rifiuto, di ricoverarmi, mi mettono in contatto telefonico con una specialista. Mentre rimango ospite della gelateria per i successivi venti minuti ecco, in una toccante processione, un certo numero di persone - del tutto sconosciute - si fa avanti per augurami una pronta guarigione. Devo ammettere che, di fronte a questa manifestazione di genuina soldarietà, non solo la pressione è tornata a un livello tranquillizzante, ma anche la mia fiducia verso il genere umano.

Riccardo Gatteschi