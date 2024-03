Una tavola rotonda sulla Primavera dei diritti

"Per una Primavera dei diritti" è il titolo della serata evento che si svolgerà il 21 marzo (primo giorno di Primavera) al Circolo "Vie Nuove" nel viale Giannotti 13. Alle 18 tavola rotonda di presentazione del volume di "Testimonianze" (realizzato con Amnesty International Italia ) per un "atlante" dei diritti umani. Intervengono Cecilia Brighi (presidente di "Italia- Birmania". Insieme"), Sanaz Parto ("Donna, Vita, Libertà" Firenze), Rodolfo Ragionieri (già docente di relazioni internazionali) e Severino Saccardi (nella foto, direttore di "Testimonianze"). Introduce e coordina il giornalista Claudio Coppini. L’incontro è in presenza, ma può essere seguito anche sul Canale Youtube di Rivista Testimonianze. Alle 20 grande cena mediterranea e asiatica. Sono previsti gli interventi musicali di Paolo Di Iorio e di Simone Baldini Tosi. Per la cena è obbligatoria la prenotazione (tel. 339 2440913; 339 6962922; 055 683388; mail: [email protected]; [email protected]). Contributo per la cena a partire da 20 euro. Il ricavato sarà versato a sostegno della rivista "Testimonianze".