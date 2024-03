Una targa nel parco fluviale per ricordare Nuvolo. Il micio amico di tutti: "un amore incondizionato"

Una targa per ricordare Nuvolo, mascotte del parco fluviale di Lastra a Signa. È stata acquistata da alcuni cittadini, che hanno chiesto al Comune l’autorizzazione per poterla sistemare nell’area verde. L’obiettivo è ricordare un micio amico di tutti i passanti che purtroppo è morto, probabilmente investito da un’auto. "Con Nuvolo è stato un amore incondizionato – raccontano -. La mattina ci aspettava vicino alla sua casetta e se non c’era battevamo le mani e arrivava correndo. Gli volevamo bene: c’era chi gli dava coccole e cibo e chi gli sistemava la casetta. Per molti è stato una forma di ‘pet therapy’: andavamo fino al parco a portargli del cibo". "Quando andavamo via, molte volte ci accompagnava fino alla macchina per salutarci – dice un altro cittadino -. Passavamo a portargli il cibo nelle giornate piovose, perché sapevamo che poteva restare senza: scherzando dicevo a mia moglie che Nuvolo ci costava più di lavaggi auto che per di mangiare, ma non potevamo fare a meno". Nei prossimi giorni verrà sistemata la targa con il suo nome.

Li.Cia.