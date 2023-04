Una targa agli Assi in ricordo di Quercetani

World Athletics, WA, sigla in Atletica subentrata alla IAAF, la federazione mondiale, donerà una plaque in ricordo di R.L.Quercetani, il ‘cantore’ della disciplina regina delle Olimpiadi. Manca solo la data ufficiale. La placca verrà collocata all’ASSI Giglio Rosso, ingresso Sala ‘Aldo Capanni’. L’iniziativa, che ha riscosso la piena adesione del presidente ASSI Marcello Marchioni, anche come riconoscimento del secolo di vita del club biancorosso, è di Heritage Department, sezione WA diretta da Chris Turner. Coinvolti Giuseppe Mappa, statistico e Gustavo Pallicca, storico dell’atletica. Da loro l’idea della targa a Quercetani, famoso storico e giornalista di atletica, collaboratore de ‘La Nazione’, anche perché non è possibile ricordare il primato del mondo degli 800 metri di Seb Coe (10 giugno ’81): la bellissima pista in tartan del Comunale non c’è più. La targa davanti al Centro Studi, diretto da Franco Cervellati. Quercetani donò il suo fondo al Centro. Nella foto: da sinistra Marcello Marchioni, presidente ASSI, Pino Mappa, Roberto Quercetani, Franco Cervellati, Gustavo Pallicca