Una svastica nel parco "Avviamo raccolta firme Il giardino non è sicuro"

Probabilmente si tratta di una bravata ma il gesto ha infastidito non poco i residenti del quartiere e i frequentatori del parco di Quinto. Nell’area verde di via Donizetti, infatti, la vigilia di Pasqua è apparsa una svastica realizzata con una serie di mattoncini, trovati nel giardino. Una immagine sgradevole visti gli scenari che evoca e che, però, non sarebbe l’unico brutto episodio verificatosi in quel luogo inaugurato a luglio 2011: "Il parco – sottolinea un residente in zona – è sempre stato carente per quanto riguarda l’illuminazione e quindi, soprattutto d’inverno con il buio, si sono verificati anche scippi. L’area è molto utilizzata da chi abita in via Puccini per raggiungere il supermercato, e ora c’è un forte timore ad attraversarla. Ora sarà promossa una raccolta firma per richiedere l’installazione di un paio di telecamere in zona così da dare maggiore sicurezza". Il sindaco Falchi, interpellato, dice che la svastica sarà rimossa oggi, ma in realtà alcuni frequentatori del parco hanno già provveduto a spostare alcuni mattoni rompendo l’inquietante simbolo.

Sandra Nistri