Una strada tempestata di incidenti Protesta degli abitanti inascoltata

Il ’Gran Premio’ di via Roma non finisce mai. Protestano i residenti della via che dal Vingone va verso piazza Matteotti. In quel punto la strada è in rettilineo, le auto viaggiano a velocità sostenuta, e non solo attraversare è un pericolo, ma semplicemente camminare a filo del marciapiede è un problema, perché c’è il serio rischio di finire male. Un tempo c’era un rilevatore elettronico della velocità, ma l’aggiornamento del Codice della strada ha reso impossibile tenerlo attivo, in quanto il centro è abitato.

"Da tempo – raccontano i cittadini – abbiamo chiesto al Comune di provvedere, e trovare una soluzione per ridurre la velocità su questa strada. Non abbiamo ricevuto risposta. Ed è davvero complicato abitare in questa zona". Non sono i soli a protestare lungo questa direttrice. Che da via Roma diventa via Paoli e via Dante. Nella strettoia che precede piazza Matteotti si sono verificati diversi incidenti stradali, con pedoni investiti o tamponamenti".

La richiesta è stata portata avanti anche alle riunioni per il piano sulla mobilità urbana, e nella fase di indagine sui flussi di traffico si è puntato anche a capire quale fosse effettivamente il livello del traffico e la velocità delle vetture in transito su questo pezzo di strada. In passato si erano fatte delle ipotesi per una viabilità alternativa da via Mensa Arcivescovile per sdoppiare i flussi e rendere più sicura la strada. Vedremo quale sarà il piano proposto nel nuovo strumento di pianificazione della viabilità cittadina.