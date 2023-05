Una settimana dedicata allo sport al Barberino Designer Outlet Si parte domani con la corsa su strada

Al Barberino Designer Outlet da domani al 21 maggio una settimana dedicata allo sport con la Sportweek: per promuovere lo sport e il movimento con tante attività e promozioni esclusive. Si comincia domani con la ’Barberino Joyrun’– gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza dei 10km – che dopo il successo dello scorso anno si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del running. La gara è organizzata da Barberino Designer Outlet in collaborazione con Asd Maratona Mugello, con il patrocinio del Comune di Barberino e Unione montana dei Comuni del Mugello e il supporto tecnico di Asics. La gara si disputerà a Barberino con partenza alle 9.30 da via Meucci e arrivo all’interno dell’Outlet. Si potrà sfidare il proprio personal best nel percorso caratterizzato dalle colline del Mugello e dall’azzurro del lago di Bilancino. Nell’ambito della manifestazione anche la Fun Run di due km (con partenza subito dopo la 10 km competitiva) aperta a tutti, occasione da non perdere per vivere una giornata nel segno dello sport, della natura e della condivisione. Oggi, invece, l’outlet organizza due sessioni di fitness workout propedeutiche alla corsa e fino al 16 maggio prove gratuite di appoggio del piede per trovare il proprio stile di corsa con l’aiuto di trainer professionisti usando tapis roulant. Domenica 21, invece, la giornata sarà dedicata alla pallavolo: un evento di sport, gioco e socializzazione per le bambine e i bambini che potranno apprendere e divertirsi insieme alle giovanili della Savino Del Bene Volley.