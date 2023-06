Una Serata di Gala per Ampliare l'Area Attrezzata di Campo di Marte

Una serata di gala a favore della Fondazione Niccolò Galli, per finanziare l’ampliamento dell’area attrezzata di Campo di Marte, che prevede l’aggiunta di nuove dotazioni ludiche inclusive. È questo lo scopo dell’MBM Charity 2023, iniziativa promossa dallo Studio Legale Notarile MBM Legal, che si svolgerà domani alle 20 a Palazzo Budini Gattai a Firenze. L’evento, giunto alla quinta edizione, si pone l’obbiettivo di supportare, tramite una cena di beneficenza, le iniziative di enti del territorio la cui attività è destinata all’assistenza dei bambini. Le scorse edizioni hanno consentito la raccolta di fondi destinati alla Fondazione Meyer, a Voa Voa onlus Amici di Sofia ad Heal Onlus e alla Fondazione Ant Italia Onlus. Quest’anno è stato scelto il progetto della Fondazione “Niccolò Galli” che prevede l’ampliamento dell’area giochi del giardino di Campo di Marte, con l’aggiunta di nuove attrezzature ludiche inclusive e la possibile realizzazione di un campo da gioco per bambini. Le nuove strutture permetteranno a bambini con disabilità e non solo di poter giocare insieme, mentre il campetto consentirà ai bambini di poter giocare in libertà e nel rispetto della sicurezza degli altri utenti del giardino. Ad allietare la serata saranno i presentatori Barbara Vignali e Bruno Santini, mentre al termine della cena è prevista una lotteria di beneficenza nella quale saranno messi in palio premi offerti da alcuni degli sponsor della serata, tra cui Intesa Sanpaolo, Brandini, Generali De Virgiliis e Carpanesi S., Gioielleria Bellandi, Locman. Per informazioni sui posti ancora disponibili scrivere a [email protected]