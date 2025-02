Una sala gremita per celebrare l’impegno di Vincenzo Molinaro

Una gremita sala del consiglio comunale, ieri ha celebrato Vincenzo Molinaro, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Reggello. Per 21 anni, ha ricordato il sindaco Piero Giunti, "con professionalità e impegno, il luogotenente ha garantito sicurezza e vicinanza ai cittadini". Presenti alla cerimonia di ringraziamento anche gli ex sindaci Benucci, Benedetti e Becattini, il presidente del Consiglio comunale Banchetti, il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Maurizio Bigazzi e il capitano della compagnia dei carabinieri di Figline Valdarno Deborah Senatore. Molinaro ha ringraziato per l’affetto e il lavoro di squadra: "Ho cercato di essere sempre attento alle esigenze dei cittadini. Il mio obiettivo è sempre stato la tutela della loro sicurezza. Sono soddisfatto di ciò che ho potuto dare a questo territorio, grazie anche ai miei collaboratori".

Manuela Plastina