Una riforma per allungare la Tax Freedom

Claudio

Miceli

Tra le varie ricorrenze nazionali che siamo abituati a festeggiare, non può passare inosservata la data dell’8 giugno scorso. Non è una ricorrenza ufficiale e stabile ogni anno, in quanto tale data è mobile di anno in anno. Si tratta del Tax freedom day, ossia il giorno di liberazione fiscale, la data nella quale gli italiani smettono di lavorare per pagare le tasse. Dall’inizio dell’anno fino al 7 giugno gli italiani hanno lavorato per conto del fisco, ma dal giorno successivo e fino a fine anno lavoreranno esclusivamente per se stessi e le proprie famiglie. Il dato non è in linea con il resto d’Europa, ed evidenzia che la pressione fiscale nel nostro Paese è alle stelle e si classifica al terzo posto dopo Belgio e Francia. Il dato migliore della Storia è quello del 1995, quando il Tax freedom day cadde il 23 maggio, e bastarono 142 giorni lavorativi per liberarsi dalle tasse, e ciò la dice lunga su come la pressione fiscale nei vari anni sia andata progressivamente aumentando, condizionata anche da una fiscalità sempre più complessa. Per far fronte a ciò, recentemente è stata varato l’ennesimo disegno di legge delega per la riforma fiscale per i cittadini e le imprese, che però prima di entrare in vigore dovrà passare da vari iter legislativi che chiederanno circa due anni di tempo. La riforma interesserà tutto l’impianto normativo fiscale, dalle imposte principali, Irpef, Ires e Iva, ai tributi locali. In particolare, per quanto riguarda l’Irpef si punta ad appiattire la tassazione. Il primo passo sarà l’introduzione di aliquote più basse e la riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre. Accanto a queste novità si conferma la flat tax incrementale. Si va, poi, verso una Ires a due aliquote: a quella ordinaria del 24% si affianca una ridotta per le imprese che realizzano interventi in investimenti in beni strumentali innovativi. Ma le novità contenute nella legge delega pongono anche le basi per mettere in atto quella rivoluzione del rapporto Fisco-contribuenti. L’eccessiva burocrazia è la vera tassa che tutti noi vorremmo non pagare.

