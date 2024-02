Una Quaresima di carità concreta

Nel cammino quaresimale è bene dedicarsi a chi ha maggiori necessità di sostegno. L’invito è arrivato direttamente dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori nell’omelia della messa solenne nel Mercoledì delle Ceneri, che ha proposto di contribuire alla iniziative della Caritas diocesana. Quest’anno la raccolta di carità è destinata a tre diversi progetti di intervento. "Abbiamo voluto mantenere uno sguardo lontano e uno vicino - spiega sull’Osservatore Toscano - il direttore della Caritas diocesana Riccardo Bonechi – per poter rispondere a questi bisogni con la generosità di tutta la popolazione della nostra diocesi". Proprio per questo, gli sguardi lontani saranno due: il primo rivolto a sostegno degli interventi umanitari e per i progetti di pace e riconciliazione in Terra Santa e il secondo, invece, a supporto del percorso di studio che quattro ragazze provenienti dallo stato del Gibuti svolgeranno a Firenze all’Istituto Isfar. "Il sostegno al poverissimo Stato dell’Africa deriva dalla necessità di essere vicini a moltissimi bambini affetti da disabilità, anche a causa della scarsità di farmaci. Questi piccoli non hanno bisogno solo di un aiuto scolastico contro la povertà educativa, ma anche di cliniche mediche specializzate e fornite. Per questo, attraverso l’istituto Isfar, in accordo con suor Michela Carrozzino, responsabile del progetto "clinica pedagogica" della casa madre guanelliana di Roma e con la compartecipazione dell’Ufficio Cei di pastorale della disabilità, vogliamo sostenere un percorso formativo per quattro studentesse gibutine che, dopo questo periodo di formazione, torneranno a operare in loco per aiutare bambini e ragazzi".

Non manca però anche uno sguardo vicino, anzi vicinissimo, proprio sul nostro territorio. Il terzo progetto della Quaresima di Carità 2024 riguarda, infatti, le giovani coppie della diocesi fiorentina che hanno bisogno di aiuto per l’affitto. Come sostenere il progetto: IBAN IT31z0503402801000000000418 intestato a Arcidiocesi Firenze Caritas oppure conto corrente postale 22547509 intestato a Arcidiocesi Firenze Caritas. Causale: Raccolta Quaresima 2024.