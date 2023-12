Una piccola grande oasi di cultura

Una piccola grande libreria di quartiere, in una zona di Firenze in continua evoluzione: Rifredi, il grande quartiere popolare e popoloso di Firenze Nord, e precisamente in via Corridoni al 32 rosso. Ma soffermiamoci sul nome, che da sempre nasconde un dubbio: si dice Flòrida o Florìda? Chi meglio dei titolari - Elisa e Alessandro, colleghi di lavoro e coppia nella vita - possono dare una risposta certa a questa domanda? Ecco fatto: "l’accento sta sulla O, si dice Flòrida, nel significato positivo di fiorente, prosperosa e rigogliosa". E in effetti il nome sembra dare ragione al suo significato, visto che la Florida è una libreria storica, aperta nel 1953 dalla nonna di Elisa, portata avanti da sua madre e irrobustita, ormai più di trent’anni fa, dall’arrivo di Alessandro, un cuoco pentito che decise di nutrire le persone con le parole anziché con il cibo. Una libreria indipendente "orgogliosamente piccola" (28 metri quadrati), la potremmo definire una libreria "bonsai". È una libreria allegra (perché la lettura e un piacere) impegnata e coerente: "non è solo un negozio che vende libri, è luogo di comunità e presidio culturale attivo e propositivo" raccontano Elisa e Alessandro. "La Florida", come viene chiamata nel quartiere, è un luogo per lettori e lettrici esigenti che si affidano a consigli e suggerimenti, ma anche per tutte le persone "allergiche ai libri" che vogliono lanciarsi nella bellissima avventura della lettura. Un luogo in cui si possono trovare libri di cui non si conosceva l’esistenza, dei quali non si era mai sentito parlare. "Ci piace anche l’idea di provare a riaccendere la passione della lettura in quelli che, per un motivo o per un altro, non hanno più voglia di sfogliare pagine" dicono Elisa e Alessandro, "o dirottare verso la lettura tutti quelli che pensano che un libro non sia cosa per loro. Metteteci alla prova, e lasciatevi consigliare il libro giusto per il vostro preciso momento, un libro di cui non sapevate di aver voglia, che vi coinvolgerà e vi farà scoprire che della lettura non potrete più fare a meno".