Una piazza alle Croci dedicata a David Sassoli

Una piazza nella frazione di Le Croci dedicata a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso nel gennaio dell’anno scorso a soli 66 anni. La cerimonia di intitolazione giovedì prossimo alle 11,30, alla presenza dell’eurodeputato Brando Benifei, del sindaco Riccardo Prestini e degli alunni della "Arrighetto da Settimello". La targa, accanto alla quale sarà posizionata una panchina di colore blu, riporta integralmente la frase di chiusura del messaggio di Natale 2021 del presidente dell’Europarlamento: "La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia". Calenzano intende ricordare così Sassoli, il suo lavoro per una Europa unita, più giusta, più solidale, scegliendo come luogo, non a caso, la frazione di cui era originaria la sua famiglia. La data scelta per l’inaugurazione segna invece l’inizio, a Firenze, del Festival d’Europa che fino al 9 maggio vedrà eventi, incontri e dibattiti sullo "State of the Union". L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare alla cerimonia.