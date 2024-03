Una pianta coloratissima per l’8 marzo: "Sì alla parità, no alla discriminazione"

Far germogliare il seme dei diritti nel giorno della Festa Internazionale della donna. È l’obiettivo dell’iniziativa ‘Fioriscono emozioni’ promossa dal nostro giornale che, in occasione dell’8 marzo regalerà ai propri lettori una bustina di semi di Astro Princesse Multicolor, una pianta dai fiori grandi e fitti dai colori rosa, rosso, viola o bianco. Non solo. I lettori sono invitati a partecipare anche all’iniziativa ‘Scatta una foto alla tua piantina’: appena i semi messi a dimora inizieranno a germogliare si potrà fare la foto alla pianta e inviarla alla mail [email protected]. Un’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione e al sostegno di S-Cape Travel | SloWays. "Abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa de La Nazione perché crediamo che sia necessario puntare ancora una volta i riflettori sull’importanza della parità di genere e per dire un fermo no a ogni forma di discriminazione e di violenza": sottolinea la direttrice e fondatrice S-Cape Travel | SloWays Tullia Caballero (nella foto).

Un’azienda la sua diretta da una donna. Ma i dati in Italia sono ancora lontani da una parità nel mondo del lavoro.

"Non solo alla guida di S-Cape Travel Sloways c’è una donna ma la maggior parte delle nostre dipendenti sono donne e ci stiamo muovendo per ottenere anche la certificazione di parità di genere. In Italia, negli anni, è stato fatto tanto ma la strada è ancora lunga. Il Governo dovrebbe favorire le politiche di sostegno al lavoro femminile e aiutare le aziende. E’ importante aiutare le donne affinché possano conciliare vita privata e lavorativa".

S-Cape Travel SloWays è il tour operator italiano specializzato in viaggi a piedi autoguidati lungo i grandi cammini d’Italia ed Europa. Quale è la filosofia alla base della vostra azienda?

"Chi sceglie di viaggiare con SloWays e SlowBikes opta anche per un viaggio all’insegna della sostenibilità. E questo non solo perché il tragitto viene studiato in modo che gli spostamenti avvengano con i mezzi pubblici, oltre che con le proprie gambe e su due ruote. Viaggiare con SloWays vuol dire scegliere un tipo di accoglienza locale".

La vostra è anche un’azienda attenta alla salvaguardia dell’ambiente.

"Siamo certificati da Travel Life per buone pratiche sostenibili e nella valutazione incide l’impatto ambientale del viaggio in termini di Co2: noi lo compensiamo tramite dei progetti di Rete Clima. Per esempio, per il 2024 abbiamo pensato di trasportare i bagagli lungo la via Francigena, in Toscana, con mezzi di trasporto elettrici".

Perché scegliere di fissare un viaggio con voi?

"Ci occupiamo di tutto. Il visitatore deve solo scegliere con chi condividere il percorso, come farlo, se farsi accompagnare dalle nostre guide escursionistiche o viaggiare da solo".

Rossella Conte