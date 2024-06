Una partita di polo in Santa Croce. Il sabbione del calcio storico ospita un evento eccezionale A Firenze, il 12 giugno, si terrà una partita di polo in piazza Santa Croce, un evento unico promosso dall'U.S. Polo Assn. in collaborazione con il Calcio Storico. Una celebrazione dell'anno olimpico che unisce antiche tradizioni e spettacolo sportivo.