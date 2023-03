"Una pagina Facebook nell’interesse della città"

E’ nata una pagina Facebook – o forse qualcosa di più – che richiama "all’unità della sinistra campigiana". "L’unità della sinistra è un dovere morale di tutti" su legge sulla pagina social con tanto di indirizzo e-mail per aderire ([email protected]) e i nomi dei primi firmatari tra cui Carla Bonora, Youness Mattia Loutfi, Luca Baroni, Manuele Querci, Eugenio Mastrogiacomo, Angelo Cerrato, Massimo Astorino, Simone Bolognesi, Fiorenzo Zanieri, Vania Terzo, Manola Nifosi, Mauro Costi, Giorgia Salvatori, Alessio Biagioli, Nadia Conti e Andrea Stefanini. "Le sfide di oggi – si legge – vanno combattute insieme nell’interesse di Campi. Se sinistra e centrosinistra non si uniscono, Campi non potrà esprimere futuro".