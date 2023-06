Una notte di corsa La gara più antica torna a Firenze

Stasera, si rinnova la tradizione della corsa più antica d’Italia. Una gara podistica di dieci chilometri, che si snoda tra i monumenti e i luoghi più belli di Firenze. È la “Notturna di San Giovanni“, che giunge alla sua 83^ edizione.

La partenza è prevista per le 21 da Piazza Duomo, ma già dalle 19 runner e appassionati si ritroveranno per scambiarsi consigli e, ovviamente, per ritirare il pacco gara e il pettorale.

Il percorso, tutto nel centro storico, permetterà ai partecipanti di ammirare Santa Croce, Ponte Vecchio, Piazza della Repubblica e Palazzo Vecchio. Per chi vuole godersi il panorama, senza stare dietro a classifiche e velocità, può prendere parte alle due passeggiate ludico-motorie di quattro e dieci chilometri.

L’organizzazione è curata da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio di Comune di Firenze, Coni e Fidal. Inoltre, saranno circa 250 i volontari di Firenze Marathon a presidiare il percorso e ad assistere i podisti prima, durante e dopo la gara. La Fulvio Massini Consulenti Sportivi, invece, curerà il servizio pacer, per dettare l’andatura di gara a chi punta ai primi posti.

A chi finirà la competizione, che chiuderà il cerchio in Piazza Duomo, verranno regalate le magliette tecniche disegnate da Elena Panchetti, designer e social manager di Firenze Marathon, raffiguranti i monumenti simbolo della città.

Nel 2022, tra i 1500 concorrenti, si sono distinti, tra gli uomini, il burundiano Jean Marie Niyomukiza, portacolori della Libertas Unicusano Livorno, che aveva chiuso in 30’33 e, tra le donne, Catherine Wanjiru Njiha, keniana dell’Orecchiella Garfagnana, in 35’17”.

Per Firenze, si prospetta una serata di sport e divertimento, che ormai contraddistingue l’estate cittadina da anni.

Benedetta Macchini