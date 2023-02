Una mostra su padre Focardi per celebrare la sua data di nascita

Da Rignano, dove era nato il 9 febbraio del 1949, aveva portato il suo messaggio concreto di pace e amore nei Paesi dove manca tutto. Ora la sua Rignano ricorda Padre Francesco Focardi, morto l’11 gennaio del 2022 in Bolivia dove da decenni portava avanti la sua missione. Dall’11 al 26 febbraio nella sala consiliare del Comune di cui era cittadino onorario dal 1995 e che lo aveva insignito con le Tre Corone d’oro nel 2017, padre Francesco sarà ricordato con una mostra fotografica che ne ripercorre la vita, la vocazione, il viaggio, le opere. L’evento è organizzato dal Comune con l’associazione La Formica, le parrocchie di Rignano, San Clemente, Troghi e la stessa famiglia Focardi.

La mostra sarà poi itinerante sul territorio, per raccontare con le immagini la vita di un sacerdote missionario che ha seminato amore e dato esempio a generazioni di rignanesi e non solo. Ordinato presbitero a Piombino nel 1975, nello stesso anno era andato in Bolivia dove ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali, quello di vicario generale del Vicariato apostolico di Cuevo (1994-2003) per poi diventare vescovo del vicariato apostolico di Camiri, incarico che aveva scelto di lasciare nel 2017. Dall’Ospedale di Cuevo alla gestione degli orfanotrofi locali, dal centro per ragazzi disabili alla casa per anziani, c’era sempre la firma di padre Francesco il cui corpo è sepolto proprio nella cattedrale di Camiri.

Manuela Plastina