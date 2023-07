Una lode oltre il Covid "Riprendiamoci il tempo"

Sogna un futuro da informatico Cosimo Sgambelluri, 100 e lode all’Itis Leonardo Da Vinci. "La lode proprio non me l’aspettavo - ammette il 19enne -. È vero che negli ultimi anni avevo tra il 9 ed il 9 e mezzo. Le mie materie preferite sono informatica, matematica e inglese". È talmente appassionato di pc, che Cosimo nel suo tempo libero programma computer. "Non so se mi iscriverò ad Ingegneria informatica oppure a Scienze informatiche - dice -. Il mondo della tecnologia mi piace tantissimo perchè è in continua evoluzione. Peccato che a scuola si possa affrontare solo in parte. Il tempo è limitato". Secondo te dobbiamo aver timore dell’intelligenza artificiale?

"C’è chi dice che ci ruberà il lavoro, ma secondo me non sarà così. Non potrà mai sostituirci del tutto. Forse, i lavori ripetitivi spariranno, ma quelli per i quali serve la creatività no, mai", il pensiero del giovane. Per quanto riguarda l’esame di Maturità, Cosimo ammette di esser stato un po’ "teso per gli scritti, soprattutto il primo". "Ho scelto la traccia su Oriana Fallaci - racconta -. Prima dell’orale, sono andato a seguire le prove di alcuni miei compagni. Ho visto come si svolgevano e mi sono tranquillizzato". E adesso? "Parto. Vado a Parigi con i compagni di classe. Abbiamo tanto bisogno di stare insieme. Il Covid ci ha tolto occasioni di incontro e di crescita. Ma per fortuna la Dad è stata attivata subito ed eravamo comunque abituati a sentirci a distanza". Quanto al futuro, il giovane risponde di vederlo un po’ "incerto". "Mi preoccupano la povertà, la guerra, il riscaldamento globale".