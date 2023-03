Una guida per gli imprenditori che sono in cerca di personale

Una guida pratica rivolta alle aziende per collaborare con il Design Campus di Calenzano. Lo strumento, predisposto da Confindustria Firenze in collaborazione con Polo universitario e Comune di Calenzano, è stato presentato nell’Aula magna del campus due giorni fa con il racconto di alcune esperienze già attivate. Ad aprire l’iniziativa i saluti del sidnaco Riccardo Prestini.

"L’incontro – ha spiegato Simone Mantero, presidente sezione Fiorentina Nord di Confindustria – rientra in un ciclo che si chiama ‘aperitivo geniale’ e vuole valorizzare la genialità delle varie aziende presenti sul nostro territorio permettendo ad altri imprenditori di conoscerle e condividerle. C’è infatti una forte esigenza di dialogo tra imprese e università, perciò siamo venuti qui dove davvero si fanno cose geniali".

Le possibili forme di collaborazione con il Design Campus citate nella guida sono varie: dagli stage formativi in azienda degli universitari (sono quasi 1500 in totali gli studenti a Calenzano) alla collaborazione per workshop, seminari, conferenze fino all’attivazione di ricerche commissionate, partecipazione a progetti finanziati da bandi, sviluppo di progetti, creazioni di borse di studio o contratti di ricerca. Fra le esperienze raccontate dal vicepresidente di El.En. Giovanni Masotti proprio quella dell’azienda leder nel settore dei laser nata dall’esperienza come docente universitario dell’ingegner Leonardo Masotti.

Sandra Nistri