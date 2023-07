Una giornata per ricordare Don Nesi Era l’apostolo di chi aveva bisogno

Una giornata di iniziative per valorizzare la memoria di don Alfredo Nesi. Si è tenuta a Lastra a Signa, in occasione del centenario dalla nascita del sacerdote, medaglia d’oro al merito per la scuola, la cultura e l’arte conferita dal presidente Sandro Pertini. Proprio a Lastra, Don Nesi nacque il 17 luglio 1923. La comunità lastrigiana rimase il quadro di riferimento durante la sua formazione e negli anni del seminario, della guerra e della Resistenza. Nel 1947 entrò a Firenze nell’Opera Madonnina del Grappa e iniziò a occuparsi di orfani di guerra e giovani bisognosi a Rovezzano e Rifredi. Dal 1962 al 1982 fu a Livorno, dove dette vita al Villaggio scolastico di Corea. Dal 1982 al 2003 svolse, sempre come Opera Madonnina del Grappa, la sua missione in Brasile: nella parrocchia nella periferia di Fortaleza realizzò un villaggio socio-educativo-sanitario-culturale. Morì il 15 febbraio 2003 a Fortaleza, dove riposa.

In suo ricordo, Lastra a Signa è diventata dal 2017 sede del Premio Nesi, e negli ultimi anni è stata promossa una ricerca per ricostruire la figura e l’opera del parroco e il suo legame con la comunità sfociata nel libro "Don Alfredo Nesi e Lastra a Signa". Nel 2018, il Comune gli ha intitolato la piazzetta fra via Turati e via della Resistenza. Giovedì si sono tenute varie iniziative promosse dall’Associazione Amici Allievi di don Alfredo Nesi con il patrocinio del Comune: una messa nella chiesa della Natività celebrata da don Norberto Poli (foto), la deposizione di una corona nella piazzetta Don Nesi, l’incontro-spettacolo "Liberare gli ultimi" di e con Maurizio Petrucci e Giuseppe Nepi.

Lisa Ciardi