Una giornata di commemorazione per ricordare l’incidente ferroviario del 1909

Una giornata di commemorazione per ricordare l’incidente ferroviario che, il 15 aprile 1909, portò alla nascita della Pubblica assistenza di Signa. La manifestazione si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi (nella foto), dell’ingegner Gianmarco Paglia della Fondazione Fs, del presidente della Pubblica di Signa Matteo Carrai e del presidente dell’Associazione Ferrovieri Galileo Nesti, Salvatore Leoni. Oltre a ricordare l’incidente, grazie a foto, documenti dell’epoca e anche a una pagina del quotidiano La Nazione, la giornata ha permesso ai visitatori di conoscere i nuovi allestimenti del museo, un piccolo gioiello dedicato alla storia delle ferrovie. Fra i pezzi più pregiati, alcuni telegrafi ancora funzionanti (incluso quello un tempo attivo sul treno reale), gli arredi sacri della Cappella di Santa Maria Novella, ma anche un’intera centralina di controllo della stazione, in grado di mostrare il lavoro del capostazione all’arrivo e alla partenza dei treni, fra scambi da attivare e velocità da regolare. "Il prossimo obbiettivo – hanno spiegato Carrai e Leoni – è rafforzare la collaborazione fra Pubblica e Associazione Ferrovieri per approfondire la conoscenza dei fatti del 1909, tanto tragici quanto importanti nella storia di Signa. Proprio a seguito di quell’incidente, i cittadini si resero conto delle gravi lacune in ambito sanitario e si organizzarono per dare vita alla Pubblica assistenza". "In occasione del 114° anniversario dell’incidente ferroviario – ha detto il sindaco Fossi – ho partecipato alla commemorazione organizzata al Parco della Rimembranza e abbiamo voluto ricordare insieme tutti i ferrovieri caduti sul lavoro". Il museo è visitabile su prenotazione.

Lisa Ciardi