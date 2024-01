Una figuraccia sempre meglio di Caporetto

Canè

Facciamo finta sia solo un’impressione. Tipo quella diffusa tra i tifosi: che la matassa stadio invece di dipanarsi stia rischiando di farsi più ingarbugliata. Impressione che nasce dalla difficoltà di dare e avere risposte a due sostanziali domande. Primo, per quanto tempo non giocherà la Fiorentina al Franchi? Secondo, dove giocherà? Volendo, ne aggiungiamo un altro paio, non di dettaglio. Dove si troveranno i soldi per completare l’opera? I tempi saranno sufficienti per spendere quelli che già si hanno? Domande semplici che da tempo, avrebbero dovuto avere risposte da tutte le parti in commedia. Partiamo dal fondo. I tempi, legati al Pnrr (fine lavori 2026), non sono sufficienti. Il sindaco ha scritto al governo per chiedere una proroga a Bruxelles. Se il governo lo facesse, dovrebbe farlo anche per altre centinaia di progetti (importanti!) che faticano ad arrivare al traguardo. Dunque, forse non lo farà, o nel caso sarebbe rispedito al mittente. Giustamente. Per non buttare i danari in cassaforte, è giusto che il cantiere parta presto: sapendo che con 120 milioni non si avrà un nuovo stadio (servono altri 100), ma uno stadio migliore. Che è già qualcosa. Quanto all’alternativa, anche il presidente Giani sta cercando in giro. Ma in Toscana non ci sono impianti o disponibilità (Empoli) com’è noto da tempo. A Cesena e Modena hanno tutto e sarebbero felici. Troppo scomodi. C’è il Padovani: stanziati 10 milioni (!), ma ne servono 14. Chi copre la differenza? La Fiorentina, dopo lo stop ai suoi progetti, è stata a guardare aspettando che il "cadavere" passasse sul fiume, e l’ha pure buttata in politica. Cartellino giallo. Adesso vede che su quel barcone c’è anche lei. A fine anno il Franchi chiude e si apre l’Europa, facendo le corna. Dove? Magari al Franchi, con lavori a tappe che limitino ma non chiudano. Perché è meglio una brutta figura (sicura) di una Caporetto (possibile).