Una famiglia divisa dalla guerra. Bimbo ferito ma bloccato a Gaza. L’appello: "Il Meyer può salvarlo"

FIRENZE

La sua salvezza si chiama Meyer. Ma in questo momento è bloccato a Gaza. E la sua famiglia divisa, come solo la guerra sa fare. E’ una storia struggente quella dettata all’agenzia di stampa Ansa dall’avvocato Alba Ferretti del foro di Bologna, esperta di diritto internazionale. E’ stata lei a lanciare un appello urgente, rivolto al ministero degli Esteri, volto a favorire l’arrivo in Italia del piccolo Adam Haytham Abed.

Adam è un bambino di un anno e mezzo e si trova intrappolato nella Striscia di Gaza insieme alla madre e ai fratellini.

Suo padre, Haytham, vive a Firenze con il figlio maggiore Mohammad: entrambi sono giunti in Italia a febbraio scorso grazie a un corridoio sanitario.

Ma la famiglia è ora divisa e Adam è in condizioni critiche: nel luglio scorso, durante un bombardamento a Gaza, Adam, secondo quanto riferito, è stato gravemente ferito alla testa.

L’esplosione gli ha causato una frattura del cranio e un’emorragia cerebrale.

"Da allora - scrive l’avvocato Ferretti - soffre di violente convulsioni, che non possono essere controllate con i farmaci disponibili negli ospedali locali. Una crisi particolarmente violenta di pochi giorni fa gli ha causato la lacerazione della lingua". Adam, la madre e i fratellini hanno già ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento familiare, rilasciato dalla Prefettura di Firenze.

Tuttavia, questo documento scadrà a metà novembre 2024, mettendo a rischio la possibilità che il bambino possa lasciare Gaza in tempo per ricevere le cure necessarie all’ospedale Meyer di Firenze, una delle poche strutture in grado di prendersi cura di lui.

A conferma della gravità della situazione, il ministero della Salute palestinese ha rilasciato un certificato medico che attesta l’impossibilità di curare Adam negli ospedali della Striscia di Gaza. Attualmente, il bambino, come si evince da un documento pubblicato ancora dall’Ansa, si trova ricoverato nell’ospedale dei martiri di Al-Aqsa.

"Abbiamo già accolto parte della sua famiglia, siamo pronti ad accogliere e a curare anche il fratellino, tutte le procedure per il ricongiungimento sono state espletate ma purtroppo non dipende da noi", fanno sapere al Meyer.

La situazione non riguarda solo Adam: altre famiglie palestinesi si trovano in una situazione simile. Madri e bambini attendono di poter lasciare la Striscia di Gaza e recarsi all’ambasciata italiana al Cairo per ottenere i visti necessari, come nel caso di Mohamed Naif Hassan Tuaima - altro caso seguito dall’avvocato Ferretti - che, insieme alle tre figlie è riuscito ricongiungersi alla moglie.

ste.bro.