Una discarica davanti ai bimbi. Ira genitori: "Salute a rischio". Il Comune: "Pulizie straordinarie"

Non c’è pace per i bambini e i genitori della fattoria didattica L’Altroasilo davanti all’ex campo nomadi del Poderaccio. Per loro, che hanno scelto questo percorso di formazione alternativo tra orti, polli, mucche e altri animali, dove imparare il rispetto dell’ambiente e della natura, l’arrivo della primavera dovrebbe significare piante e fiori.

Invece, davanti al cancello ciò che cresce sono i cumuli di rifiuti scaricati abusivamente, soprattutto scarti di traslochi e di lavori edili e altro pattume oltre che indecoroso, pericoloso per ambiente e salute. Una questione annosa che i genitori avevano denunciato a La Nazione già a settembre, ma andava avanti da mesi. Una lotta impari per Alia, che con tutta la buona volontà, per ogni camion che riempiva di giorno, se ne vedeva scaricare un altro di notte dagli abusivi. Perciò dal Comune l’impegno di andare alla radice del problema e il 6 ottobre dopo un sopralluogo fu commissionato un intervento di pulizia straordinario di 450 ore dove vennero raccolte 56 tonnellate di rifiuti (quanto 11 elefanti...).

Certo oggi la situazione è meno grave di settembre: ora il cumulo si concentra solo all’angolo tra via dell’Argingrosso e via del Poderaccio. Però le misure non sono bastate. E tra i residenti di zona, qualcuno ha visto furgoni di ditte italiane venir a scaricare, altri sospettano del sottobosco di stranieri senza fissa dimora che non se ne sono mai andati davvero dalla fine del Poderaccio, ma stanno in baracche nascoste nella sterpaglia e armeggiano ai rifiuti. "Tutte queste misure sono solo proclami? In attesa della auspicata riqualificazione con il maxiparco, che arriverà quando i nostri figli saranno già adulti se arriverà, chiediamo misure risolutive, non annunci. Ne va della salute", chiede Danda Carone in rappresentanza dei genitori.

Replica l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio: "Abbiamo investito molte risorse nella bonifica dell’area dell’ex campo del Poderaccio e nella pulizia della strada limitrofa. Nei mesi scorsi abbiamo messo in campo l’installazione di fototrappole, ossia fotocamere automatiche a infrarossi che si attivano quando rilevano anche minimi movimenti, e sono stati posizionati new jersey e recinzioni metalliche che riducono la larghezza della carreggiata di via del Poderaccio e rendono così più difficile effettuare nuovi abbandoni. Purtroppo ancora c’è qualcuno che pensa di farla franca e scaricare illegalmente rifiuti. Grazie ad Alia per il lavoro continuo di pulizia che verrà svolto anche nei prossimi giorni e grazie alla Polizia municipale per i controlli. Chiediamo ai cittadini di darci una mano con le segnalazioni".

Carlo Casini