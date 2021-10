A Pontassieve c’è chi ce l’ha fatta: nella nona edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, tra le migliori pizzerie d’Italia c’è la "Pizzeria da Sandrino" della famiglia Nencetti. Da oltre dieci anni Sandro e Manola ed i figli Giulia e Leonardo portano avanti, insieme ai dipendenti, la propria cucina fatta di qualità, ricercatezza...

A Pontassieve c’è chi ce l’ha fatta: nella nona edizione della Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso, tra le migliori pizzerie d’Italia c’è la "Pizzeria da Sandrino" della famiglia Nencetti. Da oltre dieci anni Sandro e Manola ed i figli Giulia e Leonardo portano avanti, insieme ai dipendenti, la propria cucina fatta di qualità, ricercatezza dei prodotti e degli abbinamenti. "Un riconoscimento meritato, che testimonia l’alto pregio dell’enogastronomia del nostro territorio e che premia la passione, l’impegno e il sacrificio di chi da anni lavora sodo, puntando sulla qualità dei prodotti e riuscendo continuamente a rinnovarsi, mettendo sempre il cuore in quello che fa", ha commentato il sindaco Marini. "Siamo increduli. Tutto è nato casualmente. Una sera sono venute a cena tre persone, facevano domande ai clienti. Solo più tardi si sono presentati come critici ed abbiamo capito l’opportunità che avevamo", raccontano Sandro e Leonardo. "La nostra è una pizza orientata al futuro ma con i piedi nel passato. È la nostra arma vincente. Una visione del Gourmet come ricercatezza del prodotto: la qualità vince sulla quantità. Lievito naturale, zero conservanti e prodotti prevalentemente a km0. Cucinare è una responsabilità e per questo negli anni siamo molto cresciuti: dalla ricerca della bevuta perfetta da abbinare, al giusto olio fino al miglior dolce fatto in casa.", spiegano. "Ancora - concludono - ci sembra impossibile. Non lo vediamo come traguardo ma come stimolo a fare meglio, come quando sei a scuola e ti premiano con un bel voto. Non è finita qua, ci vogliamo porre sempre più obbiettivi e fra questi sicuramente quello di avere un giorno un bel laboratorio in cui sia possibile cucinare a tutto tondo, per ogni esigenza alimentare".